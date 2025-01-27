От 12 и старше: каков возраст сексуального согласия в разных странах мира

За секс с людьми какого возраста следует уголовная ответственность в государствах Европы, Азии, Африки и Америки, читайте в материале РИАМО.

Что такое возраст сексуального согласия

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Возраст сексуального согласия в уголовном праве – это возраст, начиная с которого человек способен дать информированное согласие на секс с другим лицом. Другими словами, за секс с лицами младше этого возраста следует уголовная ответственность независимо от того, давали они свое согласие или нет – считается, что дать согласие на секс такие лица в силу возраста в принципе не способны.

Следует иметь в виду, что возраст сексуального согласия – это не то же самое, что брачный возраст (то есть возраст, начиная с которого лицо может вступать в брак) или возраст совершеннолетия. Кроме того, нужно учитывать, что за некоторые преступления сексуального характера уголовная ответственность следует независимо от возраста потерпевшего – например, за изнасилование.

Возраст сексуального согласия в России

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Практически в любой стране существует множество нюансов касательно возраста сексуального согласия. Так, в российском законодательстве этот возраст составляет 16 лет. Что это означает? Только то, что за секс с лицом младше 16 лет любое лицо подлежит уголовной ответственности – но только начиная с 18 лет. Таким образом, добровольный секс между несовершеннолетними по российскому закону не наказуем. При этом если действия сексуального характера были совершены в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет, они в любом случае считаются насильственными, и ответственность за них наступает уже не с 18, а с 14 лет.

В законодательстве других стран также есть много нюансов, касающихся возраста старшего участника, разницы в возрасте между партнерами и даже типа сексуального акта, а также пола партнеров. Кроме того, важен статус старшего партнера по отношению к младшему. Так, за секс в отношении подопечного со стороны, например, педагога во многих странах мира предусмотрена ответственность, даже если младший партнер уже достиг возраста сексуального согласия.

Возраст сексуального согласия в странах Европы

Любопытно, что в большинстве стран Западной и Центральной Европы возраст сексуального согласия ниже, чем в России.

Только в четырех европейских странах он выше: в Ирландии и на Кипре – 17 лет, а в Ватикане и Турции – 18 лет.

Возраст в 16 лет, помимо России и других бывших советских республик, установлен также в Финляндии, Норвегии, Великобритании, странах Бенилюкса, Испании, Швейцарии, Румынии и Косово.

Возраст в 15 лет – во Франции, Швеции, Дании, Исландии, Польше, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Греции и Монако.

Возраст в 14 лет – в Германии, Австрии, Италии, Португалии, Венгрии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Албании, Северной Македонии, Болгарии, Андорре и Сан-Марино.

Интересно, что многие европейские страны повысили возраст сексуального согласия только в XXI веке. К примеру, в Испании до 2015 года он и вовсе составлял 13 лет.

Возраст сексуального согласия в странах Азии

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Во всех бывших советских республиках в Азии возраст сексуального согласия, как и в России, составляет 16 лет. Такой же возраст установлен в Израиле, Монголии, Мьянме, Японии, Южной Корее, Гонконге, Вьетнаме, Малайзии, а также на Филиппинах и Шри-Ланке. Стран, в которых возраст сексуального согласия был бы меньше 16 лет, в Азии явное меньшинство (в отличие от Европы). Так, в КНДР, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Сирии этот возраст составляет 15 лет, а в Китае, Макао и Бангладеш – 14 лет.

Во многих мусульманских странах Азии секс вне брака в принципе запрещен. К таким странам относятся Афганистан, Бруней, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Пакистан и Саудовская Аравия. При этом брачный возраст по законам этих государств, как правило, установлен довольно высокий.

Исключение составляет Иран, где мальчики могут вступать в брак с 15 лет, а девочки – с 13. При этом суд может разрешить выдать девочку замуж и в более молодом возрасте. В западной прессе отмечалось, что в 2010 году в брак вступили 716 иранок младше 10 лет.

Еще одним исключением является Йемен, где брачный возраст в 15 лет установлен для обоих полов.

Особняком стоит Афганистан. Если при предыдущем светском правительстве девочек разрешалось выдавать замуж с 16 лет, то после прихода к власти талибов* (*движение «Талибан» в России внесено в список террористических организаций) это можно делать «с наступлением половой зрелости», то есть в 11-13 лет.

В Кувейте мальчики могут жениться с 17 лет, а девочек выдают замуж с 15.

Что касается остальных мусульманских стран Азии, то, как правило, в них брачный возраст для обоих полов составляет 18 лет. Так дело обстоит в Саудовской Аравии, ОАЭ, Палестине, Омане и на Мальдивах.

В некоторых мусульманских странах секс вне брака разрешен – например, в Ираке, Иордании и Индонезии. При этом, если в первых двух возраст сексуального согласия составляет 18 лет, то в последней – 15 лет.

Любопытно, что в Индии действует такой же строгий стандарт сексуального согласия, как и в мусульманских странах, – 18 лет.

Возраст сексуального согласия в странах Северной и Южной Америки

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Если в Канаде возраст сексуального согласия един на всей территории страны и составляет 16 лет, то в США это зависит от законодательства конкретного штата. При этом в большинстве штатов (31) установлен возраст в 16 лет, еще в семи – в 17 лет, а в 12-ти, включая Калифорнию, – в 18 лет.

А вот в расположенной южнее Мексике, где законы тоже варьируются от штата к штату, разброс куда больше: от 18 лет (Кампече) до 12 (Герреро, Мичоакан, Морелос, Оахака, Синалоа, Сонора и Южная Нижняя Калифорния) или «возраста полового созревания» (Наярит). В остальных штатах возраст сексуального согласия установлен на уровне 13, 14 или 15 лет.

При этом в Мексике существуют законы о растлении малолетних, согласно которым за секс с лицом, достигшим возраста сексуального согласия, все равно может наступить ответственность, если окажется, что согласие получено путем обмана или соблазнения.

Несмотря на это, стандарты сексуального согласия в Мексике – одни из самых низких в мире. Сравниться с этой страной может только расположенная неподалеку Куба, где возраст сексуального согласия тоже составляет 12 лет, хотя за секс с лицами старше этого возраста также может наступить ответственность.

В остальных странах Латинской Америки самый распространенный возраст сексуального согласия – 14 лет. Ниже он только в Аргентине (13 лет), но там за секс с лицами старше этого возраста все-таки может наступить ответственность. А вот в Бразилии выше порога в 14 лет снимаются все ограничения.

Возраст сексуального согласия в странах Африки

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Как это ни странно, законы о сексуальном согласии в африканских странах довольно строги. Нижний порог из всех стран континента установлен в Нигере (13 лет, при этом для гомосексуальных контактов** – 21 год) (**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ). На Мадагаскаре – 14 лет, в Гвинее, Мали и Того – 15 лет. В большинстве же стран континента это, как правило, 16 или 18 лет.

В мусульманских Марокко, Ливии и Судане секс вне брака запрещен. При этом, если в первых двух брачный возраст составляет 18 лет, то в последнем девочек могут выдавать замуж «с наступлением половой зрелости» (нижний порог – с 10 лет с разрешения суда).

Возраст сексуального согласия в странах Океании

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В шести из восьми штатов и территорий Австралии возраст сексуального согласия установлен на уровне 16 лет. Исключение составляют Тасмания и Южная Австралия – там он выше на год.

В Новой Зеландии единый возраст сексуального согласия – 16 лет. В большинстве маленьких островных государств региона – 15-16 лет.