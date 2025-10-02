Курс евро в октябре: три сценария для европейской валюты

О значения курса евро к рублю в октябре 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Курс евро к рублю в октябре 2025 года будет зависеть от ключевых факторов: цен на нефть, санкционной политики и действий Банка России. По предварительным оценкам, евро может торговаться в диапазоне 90–110 рублей, но риски девальвации рубля сохраняются.

Как будет формироваться курс евро в октябре 2025 года

Ожидаемый «средний» курс евро в октябре составит около 98–103 рублей, говорит финансовый аналитик Мария Романова. Минимальное значение курса при благоприятном развитии событий — 92–95 рубля, максимальное значение при неблагоприятном — 105–110 рублей.

Такой диапазон обусловлен рядом обстоятельств, отмечает она.

Во-первых, текущая динамика и ожидания аналитиков. Так, многие прогнозы на 2025 год указывают, что евро к концу года может подняться на уровень 99–105 рублей. Альфа-Банк, например, прогнозирует к концу года курс евро около 99,8 рублей. Аналитики BCS в краткосрочной перспективе дают курс выше 105 рублей при реализации «сценария активного роста».

Во-вторых, влияние курса доллара и валютной политики.

«Поскольку курс евро часто коррелирует с долларом, его поведение зависит от того, как будет вести себя рубль по отношению к доллару. Ожидания ослабления рубля к доллару (до 93–100 ₽/USD) будут толкать евро вверх. При этом, если рубль укрепится, например, из-за притока валютных поступлений от экспортеров, евро может «откатиться» к более низким уровням» — комментирует Романова.

В-третьих, геополитика, санкции, внешняя торговля. Усиление санкционного давления, ограничения на экспорт, снижение цен на нефть и осложнение внешнеторговых потоков могут усилить спрос на валюту и спровоцировать рост курса евро к рублю. Наоборот, смягчение санкций или новые соглашения могут дать «отскок» рублю и ограничить рост евро.

Наконец, монетарная политика властей и внутренняя макроэкономика. Если ключевая ставка и уровень инфляции в России останутся высокими, это будет оказывать давление на рубль и поддерживать евро. Также внутренний спрос, баланс платежей и налоговый сезон играют свою роль для формирования курса валют.

В случае пессимистического сценария курс евро вырастет до 110 рублей в октябре

Финансовый аналитик Романова назвала три возможные сценарии по курсу евро к рублю в октябре 2025 года.

Базовый сценарий: всё будет развиваться умеренно, внешние условия не ухудшатся критически — евро удержится в диапазоне 98–103 рубля.

Оптимистический (для рубля) сценарий: приток валюты от экспортеров, рост цен на нефть, смягчение санкций — евро может «спуститься» к 92–95 рублей.

Пессимистический сценарий: ужесточение санкций, падение экспорта, негативные внешние шоки — евро поднимется к 105–110 рублям, возможно и выше, заключает эксперт.

Курс евро к рублю в октябре 2025 года: ожидания аналитиков

Курс евро, скорее всего, будет колебаться в коридоре 97–101 рублей, считает финансовый эксперт Татьяна Волкова. Минимальное значение ожидается на уровне около 97, максимальное — до 101 рубля.

«Такая динамика обусловлена геополитической неопределенностью и обсуждением новых пакетов санкций, что в целом ослабляет рубль по отношению ко всем основным валютам — евро, доллару и юаню. Осенью эта тенденция может усилиться, а в октябре, вероятно, мы увидим волатильность и отдельные откаты курса», — говорит Волкова.

По ожиданиям инвестора и предпринимателя Владислава Никонова, в октябре 2025 года курс евро к рублю будет находиться в диапазоне от 95 до 98 рублей, а наиболее вероятный уровень составит около 97–98 рублей.

Такой прогноз обусловлен несколькими факторами: динамикой цен на нефть и газ; торговым балансом и возможным оттоком капитала; действиями Центрального банка, который может сдерживать резкие колебания; ситуацией на мировом валютном рынке, в частности курсом евро к доллару; настроениями инвесторов, которые часто усиливают волатильность.

«Я исхожу из того, что без серьезных внешних шоков курс не выйдет за эти пределы», — подчеркивает Никонов.

«Ожидаем евро около 1,18 к доллару в октябре и около 96 к рублю. Евро продолжает быть бенефициаром перетока капитала на фоне снижения ставки в США», — высказывает сове мнение главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.