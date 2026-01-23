Где находится Гренландия и готовы ли финны к войне с Россией: о чем говорили лидеры стран в Давосе

Чем удивили главы западных государств и правительств на международном экономическом форуме в Швейцарии, читайте в материале РИАМО.

Дональд Трамп

Главной звездой мероприятия в Давосе, как и ожидалось, стал президент США Дональд Трамп.

В первый день своего пребывания в Швейцарии американский лидер много рассказывал о притязаниях его страны на Гренландию. Правда, где именно находится крупнейший остров в мире, Трамп представляет себе плохо – судя по его словам, где-то в Тихом океане. «Гренландия – это обширная, почти полностью необитаемая и неосвоенная территория, которая расположена без защиты в ключевом стратегически важном месте: между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Именно там она и находится, прямо в самом центре», – уверен американский лидер.

Второй день Трампа в Давосе был посвящен подписанию устава Совета мира. В частности, Трамп рассказал о своих поистине глобальных планах. «Мы собираемся установить мир во всем мире, и, боже мой, это было бы великим наследием для всех нас», – поделился своим видением американский президент.

Правда, в рамках того же выступления Трамп рассказал, что военный бюджет США в следующем году вырастет в полтора раза – с 1 триллиона долларов до 1,5 триллиона. Как это связано с установлением всеобщего мира, американский лидер не пояснил.

Что касается созданной им международной организации, Трамп пообещал, что она не будет бесполезной.

«Это не будет пустой тратой времени. Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить — и уже происходит», – заверил президент США.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, срочно прилетевший в Давос после того, как Трамп выразил желание его видеть, отметился жесткой критикой европейских стран, обвинив их в слабости и нерешительности. «Почему США могут препятствовать теневому флоту РФ, а Европа — нет? Нужна сильная Европа. Европейцы ожидают, что Штаты помогут в случае нападения России, но что, если они не вмешаются?», – задался риторическим вопросом украинский лидер.

Коснулся Зеленский и реакции европейских стран на ситуацию вокруг Гренландии. «Вы посылаете 30-40 солдат в Гренландию, ради чего? Какое послание вы посылаете? Какое послание Путину, Китаю? И более того, какое послание Гренландии? Потому что 30-40 солдат не защитят их. Если бы мы были в НАТО, мы могли помочь. Мы решили бы проблему с российскими кораблями», — попытался предложить свои услуги глава киевского режима.

Возможно, именно эта настойчивость стала причиной того, что Зеленского вежливо попросили поехать домой.

Лидеры стран ЕС

Впрочем, главы европейских государств и правительств своими выступлениями в Давосе вполне подтвердили обвинения Зеленского, не демонстрируя никакого единства.

Так, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в очередной раз рассказал, что Европа не находится в состоянии войны с РФ и не может просто так конфисковать ее деньги, потому что это было бы «актом войны».

При этом глава бельгийского правительства почему-то уверен, что «в итоге активы России будут потрачены на восстановление Украины». «Я был бы очень опечален, если бы хоть один евро вернулся бы в Москву из этих денег», – заверил де Вевер своих европейских коллег.

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил подыграть Трампу в его риторике о российской угрозе Гренландии. «Мы приветствуем, что США серьезно относятся к угрозе, исходящей от России... Мы разделяем убежденность в том, что как европейские союзники по НАТО мы должны делать больше для обеспечения безопасности Крайнего Севера. Это общий трансатлантический интерес», – заявил Мерц.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший в темных очках, сделал акцент скорее на угрозе со стороны США, хотя прямо это сказать не решился. «В условиях повышения конфликтности в мире Франция и Европа должны защищать эффективный многосторонний подход, поскольку он отвечает нашим интересам и интересам всех, кто отказывается подчиняться диктату силы», – многозначительно заметил французский лидер.

По словам Макрона, сегодня в мире наблюдается отступление от международного права и сдвиг к состоянию, в котором единственным законом становится закон сильнейшего.

Довольно воинственными заявлениями отметился президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, финны способны успешно противостоять на поле боя России. Правда, глава государства заметил, что без воли американцев купленные Финляндией самолеты F-18 и F-35 летать не смогут, но тут же выразил уверенность, что США не подведут.