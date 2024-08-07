Эмфизема легких: что это за заболевание, симптомы и способы лечения

В материале РИАМО рассказываем о том, что из себя представляет эмфизема легких – заболевание, с которым столкнулся американский режиссер Дэвид Линч.

Что такое эмфизема легких

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Эмфизема легких – хроническое заболевание дыхательных путей, которое проявляется тяжелой одышкой, отмечаемой даже в состоянии покоя. При эмфиземе альвеолы легких становятся значительно больше своего нормального размера, а стенки их истончаются и постепенно разрушаются. В результате альвеолы не могут сокращаться и расширяться в нормальном режиме, а сами легкие предельно расширены, поэтому визуально у больных эмфиземой можно отметить «бочкообразное» увеличение объема грудной клетки и выпирающие ключицы.

Симптомы эмфиземы легких

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Обычно эмфизема сопровождается хронической дыхательной недостаточностью. Это приводит к тому, что организм постоянно испытывает недостаток кислорода. В результате появляется одышка, которая отмечается даже при небольших физических нагрузках. Впрочем, развитие одышки может занимать 10-20 лет, поэтому больные в течение долгого времени могут не связывать снижение выносливости с заболеванием легких.

Другие проявления эмфиземы – долгий выдох, который занимает значительно больше времени, чем вдох, и постоянный кашель, продолжающийся в течение нескольких месяцев, причем кашель может быть как сухим, так и влажным. Если болезнь является одним из проявлений хронической обструктивной болезни легких, дыхание сопровождается сильными хрипами и свистящими звуками.

Причины возникновения эмфиземы легких

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Большинство больных – мужчины старше 60 лет, но иногда эмфизема может проявиться и в более раннем возрасте.

Чаще всего эмфизема является последствием многолетнего курения, причем фактором риска может стать курение и сигарет, и трубок, и сигар. Чуть менее распространенная причина – работа на вредном производстве, где человек постоянно контактирует с дымом, пылью и различными аэрозолями. В ряде случаев эмфизема становится результатом аллергического пневмонита – хронического воспаления альвеол после контакта с органической пылью, содержащей микроорганизмы или белки.

Иногда болезнь может быть вызвана и вирусами, в таком случае происходит снижение иммунитета, уменьшение синтеза коллагена и разрушение стенок альвеол. В очень редких случаях эмфизема является генетическим заболеванием и развивается в возрасте до 40 лет.

Как лечат эмфизему легких

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Лекарства от эмфиземы не существует, поэтому лечение этого заболевания, как правило, симптоматическое. В первую очередь необходимо исключить воздействие вредных факторов – курение или контакт с аэрозолями и пылью. В программу терапии включают дыхательную гимнастику, которая тренирует максимальное включение диафрагмы в процесс дыхания.

Если насыщение крови кислородом падает ниже 90%, больным назначают кислородотерапию, которая может продолжаться на протяжении всей жизни. При этом методе поддержки человеку рекомендуется дышать насыщенной кислородом смесью ежедневно не менее половины суток.

Из-за пониженной вентиляции легких нередко развиваются бронхо-легочные инфекционные заболевания, в таких случаях больному назначают антибиотики.

В случаях, когда разрушение легочной ткани слишком сильное, производится хирургическое удаление долей легкого, а при критическом нарушении дыхательной функции – трансплантация.

Кто из известных людей болел эмфиземой легких

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Эмфиземой легких страдал известнейший российский писатель Федор Достоевский. От этой болезни скончался советский актер Николай Черкасов, исполнитель главных ролей в фильмах Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». В числе «жертв» эмфиземы также американская актриса Полетт Годдар (жена Чарли Чаплина и Эриха Мария Ремарка).

В начале августа 78-летний американский режиссер Дэвид Линч сообщил о том, что у него диагностировали эмфизему легких. В своем заболевании Линч «обвинил» многолетнее курение. Режиссер рассказал, что не может далеко отходить от кислородного концентратора, а любая «уличная» инфекция может фатально подорвать здоровье.