Дефолт в России в 2025 году: ждать или не ждать

Что такое дефолт, от чего он возникает и есть ли риски его объявления в России в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Что такое дефолт в экономике

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Дефолт в экономике означает неспособность предприятия финансово отвечать по своим долговым обязательствам. Соответственно, в масштабах государства это нарушение платежеспособности страны и невозможность расплатиться по государственным долгам — облигациям, займам и прочим обязательствам. Сама суть дефолта заключается в том, что должник самостоятельно объявляет о своей финансовой несостоятельности и неплатежеспособности.

«Дефолт означает невыполнение обязательств заемщиком по обслуживанию долга. В частности, дефолтом по государственным или корпоративным облигациям считается просрочка эмитентом выплат процента по облигациям хотя бы на один день. Иногда, если такая задержка произошла всего на один или несколько дней, в основном по причинам, не зависящим от эмитента, эта ситуация называется „техническим дефолтом“ и не означает, что эмитент не в состоянии погасить проценты или полностью погасить свои обязательства кредиторам. Соответственно, дефолт государства — неисполнение государством своих обязательств по облигациям», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Признаки дефолта

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Специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов назвал основные признаки надвигающегося дефолта в масштабах страны.

1. Неисполнение государством взятых на себя обязательств перед кредиторами.

2. Снижение государственных доходов.

3. Сильнейшая биржевая волатильность курса национальной валюты.

4. Рецессия мировой экономики.

В России два ключевых события, связанные с дефолтом, произошли в 1990-х годах: денежная реформа Павлова в 1991 году и дефолт 1998 года, напоминает экономист Анастасия Рюрик.

По ее словам, в 1991 году не произошло дефолта в классическом смысле. Вместо этого была проведена реформа, из-за которой многие жители не смогли обменять свои купюры, что стало причиной потери сбережений. Это было следствием экономических кризисов в конце 1980-х годов, включая падение цен на нефть.

«Дефолт 1998 года, наоборот, был прямым следствием неспособности государства выполнить обязательства по федеральным займам», — комментирует Рюрик.

Возможно ли повторение дефолта 1998 года в 2025 году

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Сейчас в нашей стране нет предпосылок к дефолту августа 1998 года, так как уровень внешних заимствований России по отношению к ВВП относительно низкий, а золотовалютные резервы стабильно растут и в настоящий момент превышают отметку в 600 миллиардов долларов, считает Вавилов. Однако полностью риск дефолта в текущих геополитических условиях исключать нельзя, так как экономика России давно и успешно интегрирована в мировой экономический кластер, добавляет эксперт.

«Есть два важных фактора, которые необходимо учитывать при планировании будущих трендовых движений экономического развития страны — это санкционное давление западных стран и цены на нефть. Экономика России является экспортно-ориентированной и очень чувствительна к изменению нефтяных цен. Достаточно вспомнить цену на нефть ниже 20 долларов за баррель в начале 1990-х годов, когда произошел распад СССР», — напоминает Вавилов.

Повторение ситуации с дефолтом 1998 года в России сегодня невозможно, уверена Мильчакова. Во-первых, потому что доля госдолга в ВВП России не превышает 18%, в то время как госдолг в 1998 году составлял больше половины ВВП, а доходы от выпуска гособлигаций — почти 80% доходов бюджета. Во-вторых, потому что цены на нефть были совсем другие, около 12 долларов за баррель, объемы экспорта были невысокими, нефтяная отрасль тогда была почти полностью разрушена и не приносила существенного дохода государству, как сейчас, золотовалютные резервы у России 1998 года были крайне низкими, а для погашения огромных обязательств по долгам у государства просто не хватало средств.

Фото - © Государственная Дума РФ второго созыва. Август 1998 года./РИА Новости

В 2025 году вероятность дефолта РФ по госдолгу равна нулю из-за отсутствия предпосылок для такой ситуации: Правительство РФ аккуратно обслуживает госдолг, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Экономист Рюрик тоже уверена, что предпосылок для дефолта в 2025 году нет. Даже если цена нефти упадет до 60 долларов за баррель, что усугубит бюджетную ситуацию, все равно в краткосрочной перспективе дефолт маловероятен. Единственным вопросом остается, как правительство будет покрывать свои расходы: либо через займы, либо за счет повышения налогов, добавляет эксперт.

«Несмотря на необходимость пересмотра экономической политики, нынешняя ситуация не предвещает коллапса. И хотя, по мнению экономистов, в ближайший год следует ожидать высокую инфляцию, достигающую 20-25%, что связано с неэффективными расходами бюджета и недостаточными реальными доходами, дефолт в 2025 году представляется маловероятным. Хотя нужно отметить, что для улучшения экономической ситуации требуется пересмотр государственной политики и более эффективное управление экономическими ресурсами», — высказывает свое мнение Рюрик.

В случае дефолта курс доллара составит 150-220 рублей

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Предсказать дефолт практически невозможно, он всегда наступает неожиданно, говорит инвестор, финансист Александр Кузнецов. Ведь технически он может наступить из-за множества причин, а мы действительно подвержены многим факторам, которые влияют на вероятность его осуществления. Взять хотя бы реальную инфляцию, обесценивание национальной валюты и невысокие цены на энергоресурсы, перечисляет негативные факторы финансист.

«В случае дефолта, если такое все-таки произойдет, мы можем увидеть доллар по 150 рублей. Причем это минимальное значение. Диапазон, в зависимости от последствий, может составлять 150 -220 рублей за американскую валюту. Но, с учетом работы ЦБ и его постоянным мониторингом за общей экономической ситуацией, мы не скоро увидим подобные курсы валют», — полагает Кузнецов.

«Если бы произошел дефолт, рубль, конечно, рухнул бы, это была бы шоковая ситуация», — указывает Мильчакова.