Что происходит в Курской области сегодня и удалось ли отбить февральское наступление ВСУ

Какова ситуация на Курщине спустя полгода боев за этот «старый» российский регион, читайте в материале РИАМО.

В феврале 2025 года исполнилось полгода с начала боев в Курской области: украинская армия начала свое вторжение в регион утром 6 августа 2024 года. За этот период удалось отбить значительную часть изначально потерянной территории, но ВСУ всеми силами цепляются за то, что еще остается под их контролем.

Хроника боев за Курскую область

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Примерно через месяц после августовского наступления ВСУ, в ходе которого был взят один из райцентров, город Суджа, и создана угроза еще одному райцентру, поселку Коренево, ВС РФ начали контрнаступление и смогли вернуть под свой контроль около десяти населенных пунктов. В основном они находились в Кореневском районе. Таким образом угроза для Коренева была снята, и дальнейшие бои сосредоточились в Суджанском районе.

После сентябрьских успехов наступление российской армии замедлилось, и отчеты о возвращенных населенных пунктах стали появляться реже.

В декабре Минобороны РФ сообщило о взятии сел Дарьино, Плёхово и Новоивановка Суджанского района.

В январе ведомство отчиталось об освобождении сел Александрия, Кругленькое, Леонидово, Николаево-Дарьино и Русское Поречное.

Кроме того, в первом месяце нового года Минобороны РФ назвало общие размеры возвращенной территории: к 17 января удалось отбить 801 квадратный километр (или 63,2%) из изначально захваченных ВСУ 1268 квадратных километров. Таким образом, под контролем противника в Курской области оставалось 467 квадратных километров.

Атаки ВСУ в Курской области в 2025 году

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В новом году украинская армия начала предпринимать новые попытки атаковать на Курщине.

Так, в январе ВСУ пытались прорваться к еще одному райцентру региона, селу Большое Солдатское, в районе хуторов Бердин и Новосотницкий, однако это наступление захлебнулось.

В феврале украинцы нанесли удар южнее, из Суджи в направлении на Черкасскую Конопельку, Фанасеевку и Уланок. При этом два первых населенных пункта противнику удалось занять.

Какова ситуация в Курской области по состоянию на 11 февраля 2025

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Февральское наступление ВСУ также удалось остановить. По состоянию на утро 10 февраля, как сообщили российские военные блогеры и военкоры, Фанасеевка была освобождена и началась операция по возвращению Черкасской Конопельки.

К вечеру того же дня в Черкасской Конопельке шли ожесточенные бои, причем ВС РФ уже заняли большую часть села и лесополосу севернее.

Кроме того, российская армия заняла большую часть села Свердликово, которое находится северо-западнее Суджи. Многие наблюдатели отмечают, что контроль ВС РФ над Свердликово может переломить ход противостояния в Курской области, потому что под ударом окажется главная трасса снабжения группировки ВСУ в Судже, идущая из Сумской области Украины.

Какие прогнозы об освобождении Курской области сбылись, а какие нет

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Большинство прогнозов российских официальных лиц и экспертов о сроках освобождения Курской области, которые мы публиковали в августе и октябре, оказались чересчур оптимистичными. Проверку временем пока прошла только версия военкора Александра Коца о том, что «мы завязнем в Курской области... уже до весны точно», а также мнение руководителя Координационного Центра Помощи Новороссии (КЦПН) Александра Любимова, спрогнозировавшего, что «захваченный противником кусок территории будет оккупирован долгое время... по сути, до конца войны».