Биткоин летит в гору: возможен рост до 250 тысяч долларов в текущем цикле

Что будет с курсом биткоина в ближайшие дни и долгосрочной перспективе, читайте в материале РИАМО.

Биткоин достиг нового исторического максимума — 6 октября его стоимость превысила 126 тысяч долларов. Накануне, 5 октября, первая криптовалюта мира взяла отметку в 125 тысяч долларов.

Пока в США шатдаун, биткоин будет расти

Последние недели для биткоина можно назвать успешными. ФРС США снизила ставку в сентябре, и эксперты ожидаю, что этот тренд будет закреплен в ближайшей перспективе. На этом фоне снижается доверие к традиционным финансовым системам и фиатным валютам и растет интерес к высокорисковым активам, коим и является биткоин, который рассматривается как альтернативный актив-убежищу.

При этом наиболее значимым фактором роста курса биткоина является продолжающийся политический кризис в США, включающий шатдаун правительства, считает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

По его мнению, можно ожидать продолжения роста курса биткоина в течение шатдауна, хотя возможны небольшие коррекции на фоне обновления ВТС исторического максимума и достижения важной психологической отметки в 125 тысяч долларов.

Майнинговые компании играют решающую роль в криптоиндустрии

«Как только курс биткоина пробивает очередной all-time high, в СМИ появляется об этом информация. При этом мало кто вспоминает о том, что буквально неделю назад биткоин также пробивал свои локальные lows, опускаясь ниже 109 тысяч долларов», — высказывает свое видение ситуации основатель ГК «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов.

Сегодня наблюдается завершение четвертого крупного цикла в крипте. В прошлый раз, в ноябре 2021 года, биткоин достиг уровня 70 тысяч долларов. После этого наступила масштабная криптозима, которая продолжалась почти четыре года. И только не так давно активность на крипторынке вновь возродилась.

Обычно курс биткоина растет за год до халвинга и за полгода- год после него. Халвинг произошел в середине 2024 года (тогда биткоин был 40-50 тысяч долларов за монету), прошел год и за это время курс вырос почти в 2,5 раза.

Нужно также учитывать, что сейчас на рынок пришли новые игроки — это институциональные инвесторы, появился биткоин-ETF, появились микростратегии, которые активно развиваются и ежедневно закупают биткоин для своих балансов, отмечает Абясов.

«У нас есть крупные майнеры, добывающие биткоин. Именно майнинговые компании играют решающую роль в индустрии, потому что выпускается новое оборудование и такие крупные производители, как Bitmain и другие, регулярно выводят на рынок новые модели. В преддверии этого, как правило, появляется энергоэффективное оборудование, позволяющее добывать больше биткоинов за счет меньших затрат энергии. Сегодня мы наблюдаем, что после халвинга награда за блок уменьшилась вдвое. Естественно, сейчас требуется больше вычислительной мощности», — объясняет основатель ГК «ГБИГ Холдингс».

Биткоин может взлететь до 250 тысяч долларов

Важный момент — это технический анализ изменения курса биткоина, считает Абясов. Падение курса биткоина до 109 тысяч долларов было достаточно резким. Такой же резкий отскок зафиксирован от этого уровня до текущих значений, произошло практически безоткатное движение, когда цена резко пошла вверх. Эксперт отмечает, что такие движения скорее всего имеют манипулятивный характер. Обычно это связано с выносом стоп-лоссов шортистов, (стоп-лоссы шортистов — это заявки на закрытие позиций (шорт) при достижении определенной цены, ред.), полагавших, что цикл уже завершился и ожидающих более глубокого снижения. Но этого не случилось, поэтому рынок очень сильно отскочил: чем дольше шортисты держали свои позиции, тем сильнее был отскок.

«Я считаю, что сейчас назрела ситуация, при которой может произойти обратное — и нужно быть крайне осторожным, потому что многие лонгисты (участники рынка, которые приобретают актив с ожиданием роста его стоимости в будущем, ред.) заходят на рынок с большим кредитным плечом. Соответственно, вероятны локальные "выносы" позиций перед новыми максимумами, который возможен и в районе 250 тысяч долларов за биткоин в текущем цикле», — считает Абясов.

Долгосрочные прогнозы по биткоину: 1 млн долларов за монету

В 2024 и 2025 годах произошли значимые структурные изменения для крипторынка, указывает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Бредихин.

Понятное и прозрачное законодательство (Clarity Act, Genius Act и Anti-CBDC Surveillance State Act), отмена судебных исков к крупным криптовалютным компаниям, а также запуск спотовых ETF на биткоин и эфир привлекают инвесторов, как розничных, так и институциональных. Притоки в такие фонды стабильно растут, а их AUM (активы под управлением, ред.) практически равен AUM в золотых ETF. Корпоративный сектор также накапливает криптовалюты, самым известным примером является компания Strategy, которая уже накопила около 640 031 биткоинов, или 3,2% от всего предложения, объясняет эксперт.

«С учетом того, что максимальное количество биткоинов ограничено 21 миллион штук, а от 11% до 30% считаются утерянными, можно ожидать, что его стоимость будет расти. Многие аналитики прогнозируют рост до 1 миллиона долларов», — прогнозирует Бредихин.

Однако важно учитывать, что биткоин, как и другие криптовалюты, проявляет цикличность и высокую волатильность, что говорит о высоких рисках. В истории биткоина уже бывали коррекции на 50% и даже 80%, напоминает он.