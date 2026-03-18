Али Лариджани: кто это и как его гибель скажется на политической стабильности Ирана

Вечером 17 марта Иран официально подтвердил гибель Али Лариджани – человека, которого называли фактическим правителем страны после убийства Али Хаменеи в конце февраля. Теперь все аналитики гадают, не станет ли очередной успех Израиля по устранению своих врагов ударом, от которого иранская политическая система все-таки пошатнется.

Чем был известен Али Лариджани

Впервые Лариджани получил широкую известность в мире как глава переговорной делегации по иранской ядерной программе.

«Парадокс, но на Западе Лариджани имел репутацию “интеллектуала-прагматика”: доктор философии и математик, архитектор ядерных переговоров 2015 года, человек, который на международных площадках уверял, что ядерный кризис можно урегулировать дипломатией. В СМИ его часто противопоставляли известному не самым богатым словарным запасом Трампу», – написал в своем телеграм-канале бывший украинский политик Олег Царев.

Кроме того, на Западе Лариджани считают человеком, руководившим подавлением массовых протестов в исламской республике в январе 2026 года и лично ответственным за гибель большого количества противников режима.

«На самом деле вчера был убит их главный человек. Он был ответственен за убийство протестующих», – сказал 17 марта о Лариджани президент США Дональд Трамп.

В западной прессе неоднократно утверждалось, что именно с начала 2026 года иранский политик стал де-факто главным человеком в стране.

Как убийство Али Лариджани скажется на ситуации в Иране

У российских аналитиков пока нет единого мнения по поводу того, насколько сильно гибель Лариджани скажется на политической стабильности в Иране. При этом все комментаторы констатируют, что для исламской республики это действительно серьезная потеря.

По мнению Олега Царева, «гибель Лариджани – кулуарного главы Ирана, канала связи с Западом и куратора внутренней политики – практически гарантирует турбулентность в Тегеране».

Как полагает военкор Юрий Котенок, говорить, что данное убийство ни на что не влияет – значит, откровенно лгать.

«Конечно, Лариджани не был “их самым главным человеком” (как его окрестил Трамп), которым управлял абсолютно всеми процессами, но его влияние внутри ИРИ было беспрецедентным, и на данный момент равной ему фигуры попросту нет», – уверен блогер.

Как отметил один из основателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, насчет убийства вражеских лидеров есть две гипотезы: согласно первой, если убивать лидеров один за другим, следующие будут становиться все сговорчивее, а согласно второй, следующие будут становиться все менее сговорчивыми.

«Мы придерживаемся собственной теории, которую Израиль на практике проверил в секторе Газа: если убивать лидеров противника одного за другим, рано или поздно публичных лидеров не останется, а противник при этом никуда не денется», – написал аналитик, признав при этом, что «с внутренней безопасностью и контрразведкой персам пора что-то делать».

Биография Али Лариджани

Али Лариджани родился 3 июня 1958 года в иракском Эн-Наджафе, куда его семья переехала еще в 1931 году, спасаясь от репрессий со стороны шахского режима. Отец будущего политика был шиитским священнослужителем.

В 1961 году семья Лариджани вернулась на родину, где Али получил прекрасное образование. Сначала он закончил семинарию в священном городе шиитов Куме, а затем получил два высших образования в разных университетах Тегерана: степень бакалавра по информатике и математике, а также степень магистра по западной философии. В последней области он стал автором нескольких книг – в частности, по философии Иммануила Канта.

Политическую карьеру Лариджани начал в 1981 году, через два года после свержения шаха и установления теократического режима. Сначала он был командиром в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и воевал на Ирано-иракской войне. С 1992 по 1994 годы Лариджани возглавлял Министерство культуры и исламской ориентации Ирана, а затем в течении 10 лет – главную телерадиокомпанию страны «Голос Исламской Республики Иран». С 1997 по 2008 годы он также был членом Совета по определению политической целесообразности – консультативного органа при высшем руководителе страны Али Хаменеи.

В 2005 году политик участвовал в выборах президента страны, но финишировал шестым из семи кандидатов, набрав около 6% голосов.

С 2005 по 2007 годы Лариджани занимал должность секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. С 2008 по 2020 годы он был председателем меджлиса – однопалатного национального парламента.

В 2020 году Лариджани снова вошел в состав Совета по определению политической целесообразности, а с 2025-го до своей смерти во второй раз был секретарем Высшего совета национальной безопасности.

Любопытно, что в 2021 и 2021 годах политик пытался повторно участвовать в президентских выборах, но не был к ним допущен Советом стражей конституции – органом, принимающим решения о допуске кандидатов на все выборы в Иране.

В ночь на 17 марта 2025 года Лариджани был убить в результате израильского авиаудара в восточном Тегеране. Вместе с ним погибли его сын Мортеза и глава его офиса Алиреза Байят. По словам неназванного израильского чиновника, информацию о месте нахождения политика Израиль получил от жителей Тегерана.