РИАМО - 3 июн. С 30 мая по 3 июня в Подмосковье проходила неделя приемов жителей по вопросам материнства и детства, в приемные «Единой России» обратились свыше 400 человек, сообщает пресс-служба московского областного регионального отделения партии ЕР.

Одним из самых значимых событий недели стало участие жителей региона в онлайн-приеме председателя партии Дмитрия Медведева. К руководителю приемных обратилась жительница Щелкова с просьбой оказать ей с детьми помощь в реабилитации. По итогам встречи Медведев попросил подготовить соответствующее поручение на имя губернатора области Андрея Воробьева.

«Темы на этой неделе звучали очень серьезные: выплаты детских пособий, улучшение жилищных условий, установка новых детских площадок во дворах, также большая часть обращений касалась защиты прав родителей и детей. Эти вопросы являются актуальными для жителей нашей страны и, в частности, региона. С целью их решения «Единой Россией» реализуется партийный проект «Крепкая семья», - прокомментировала врио руководителя региональной приемной Алла Полякова.

Она добавила, что помимо правовых мер поддержки, по инициативе партии строятся детские сады и школы, спортивные объекты, также делается акцент на досуге детей.

«Это работа будет продолжена и в дальнейшем, ведь подрастающее поколение – это будущее нашей страны», - сказала Полякова.

В Богородском округе состоялся прием, который провел депутат Госдумы, замсекретаря Московского областного отделения партии Александр Толмачев. К нему обратились жители с просьбами о покупке телевизора для детей, улучшении жилищных условий для многодетной семьи и о законности строительных работ на площадке кинотеатра «Рассвет». Депутат выразил готовность оказать содействие в решении вопросов обратившихся граждан.

К депутату Госдумы Александру Когану обратилась женщина из городского округа Чехов. Ее волновал вопрос соцвыплат. Документы до сих пор находятся на рассмотрении, хотя были поданы еще в апреле. Запрос уже направлен в профильные ведомства. В ближайшие дни решение по выплатам будет принято. Как отметил Коган, сейчас особенно важно, чтобы адресная помощь доходила до каждого, кто в ней нуждается. Люди не должны оставаться с проблемами один на один.

Всего на муниципальных и региональной площадках депутаты разных уровней провели более 150 приемов.

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