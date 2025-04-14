Эксперт спрогнозировал, что Евросоюз будет делать с российскими активами

В последние месяцы Россия и США активно ведут переговоры по разным направлениям. Ситуация разворачивается таким образом, что Евросоюз оказывается за бортом и не знает, как именно распорядиться замороженными российскими активами, доход от которых направляют Украине. Управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан считает, что ЕС может частично потратить активы РФ, но все равно сохранит основную сумму, чтобы не потерять репутацию, пишет РБК .

Замороженные российские активы хранятся в Euroclear. Доходы с российских денег перечисляют Киеву в качестве поддержки, однако основная сумма остается неподвижной. Бельгийский депозитарий не хочет нести какую-либо ответственность за полную передачу средств третьим лицам, так как допускает сценарий, где в будущем Москва предъявит иск и потребует вернуть потраченные деньги. Также этот шаг может привести к репутационным потерям — крупные инвесторы могут продать облигации, и тогда настигнут экономические последствия. В ЕС это отлично понимают, поэтому не торопятся.

Кырлан считает, что самым вероятным сценарием будет сохранение основной суммы замороженных российских активов, где тратиться будет только доходная часть.

«Полная конфискация опасна для международной финансовой системы и резервных валют. Полная разморозка требует кардинальных геополитических изменений. Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии», — пояснил эксперт.

Если же активы разморозят, у России появится внушительная финансовая подушка безопасности, какой еще никогда не было.