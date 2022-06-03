РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В Подольске на Большой Серпуховской улице после Кутузовского моста в сторону области иномарка после столкновения с другим автомобилем врезалась в разделительное ограждение и повисла на нем, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

ДТП произошло в пятницу вечером на Большой Серпуховской улице. Пробка образовалась от дома №110 до дома №146. Свидетель видел, как возле машины стоял мужчина, скорее всего водитель. Машина была очень сильно помята и висела на разделительном ограждении. Скорой помощи рядом не было. Недалеко стояла машина ГИБДД. Проезд в 18:30 был затруднен.

«Произошло столкновение двух транспортных средств. Без пострадавших», - сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

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