РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В парке им. Виктора Талалихина подмосковного Подольска с 4 июня все желающие смогут танцевать аргентинское танго по субботам, сообщает администрация парка.

Летом всех желающие смогут танцевать милонгу в парке. Студия «Милонга EL FAVORITO» будет проводит занятия на воздухе каждую субботу с 18:00 до 21:00 на верхней балюстраде Центральной аллеи вдоль Парадного проезда.

Первый танцевальный вечер состоится 4 июня. Мероприятие пройдет при благоприятных погодных условиях.

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