РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В парке им. Виктора Талалихина в подмосковном Подольске с 5 июня по воскресеньям будут проходить бесплатные занятия йогой, сообщает администрация парка.

Каждое теплое и сухое воскресное утро тренеры студии «Шанти» будут ждать всех желающих с 10:30 до 12:00. В ближайшее воскресенье занятие проведет Оксана Холева. В текущем году занятия будут проходить на территории катка.

На занятие нужно взять коврик и надеть удобную одежду. Возможно пригодятся головной убор и бутылочка воды.

Каждое воскресное утро не позднее 9:30 будет пост о подтверждении занятия в группе «ВКонтакте». Занятия отменяются только если температура воздуха на улице ниже плюс 18 или в случае дождя.

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