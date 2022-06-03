РИАМО - 3 июн. В каждом городском округе Подмосковья могут создать отделения Всероссийского общества охраны природы, такую инициативу поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Данная инициатива прозвучала в рамках экологического форума «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» в Красногорске.
Он напомнил, что ВООП является старейшей природоохранной организацией РФ. В 2024 году ей исполняется 100 лет.
«Нам важно продолжать защищать уникальную природу, экологию и биоразнообразие нашей страны, выстраивать долгосрочные, общемировые тренды», - добавил депутат.
Фетисов уточнил, что сегодня в Подмосковье активно решают экологические проблемы и экофорум один из инструментов по решению трудностей.
«В ежедневном режиме губернатор вместе со своей командой эти вопросы решает. Мы понимаем, что и новые технологии здесь зарождаются. <…> Жить в Московской области - значит иметь возможность общения с природой. Мы должны очень бережно относится и к водным нашим богатствам. Здесь идет еще и общественное воспитание», - отметил председатель ВООП.
Экофорум в Красногорске собрал широкий экспертный состав: от руководителей федеральных и региональных органов власти до общественных экологических инспекторов, которые на местах следят за состоянием окружающей среды и пресекают нарушения природоохранного законодательства. Участие приняли 65 регионов.
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