РИАМО - 3 июн. В каждом городском округе Подмосковья могут создать отделения Всероссийского общества охраны природы, такую инициативу поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Данная инициатива прозвучала в рамках экологического форума «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» в Красногорске.

«Московская область может стать пилотным регионом, где в каждом муниципалитете начнет работу отделение Всероссийского общества охраны природы. То есть люди на местах будут контролировать все, что происходит, информировать власть о проблемах, связанных с экологией, чтобы была молниеносная реакция», - сказал председатель ВООП, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Он напомнил, что ВООП является старейшей природоохранной организацией РФ. В 2024 году ей исполняется 100 лет.

«Нам важно продолжать защищать уникальную природу, экологию и биоразнообразие нашей страны, выстраивать долгосрочные, общемировые тренды», - добавил депутат.

Фетисов уточнил, что сегодня в Подмосковье активно решают экологические проблемы и экофорум один из инструментов по решению трудностей.

«В ежедневном режиме губернатор вместе со своей командой эти вопросы решает. Мы понимаем, что и новые технологии здесь зарождаются. <…> Жить в Московской области - значит иметь возможность общения с природой. Мы должны очень бережно относится и к водным нашим богатствам. Здесь идет еще и общественное воспитание», - отметил председатель ВООП.

Экофорум в Красногорске собрал широкий экспертный состав: от руководителей федеральных и региональных органов власти до общественных экологических инспекторов, которые на местах следят за состоянием окружающей среды и пресекают нарушения природоохранного законодательства. Участие приняли 65 регионов.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.