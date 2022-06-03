РИАМО - 3 июн. Таможенники в аэропорту Домодедово пресекли попытку незаконного ввоза россиянкой дорогостоящих ювелирных изделий из ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Женщина, прилетевшая из Дубая, прошла через «зеленый» коридор без декларирования товаров. При этом в багаже у нее нашли 3 браслета, 2 кольца и подвеску элитных брендов Graff, Bulgari и Cartier, а также предметы для сервировки стола марки Christofle.

Эксперты выяснили, что украшения изготовлены из золота со вставками из бриллиантов, сапфиров и рубеллитов. Таможенная стоимость незадекларированных товаров составила около 24,5 млн рублей. Таким образом, женщина должна была заплатить таможенные платежи на сумму 7,9 млн рублей.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка.

Ранее таможенники пресекли деятельность контрабандистов в аэропорту Внуково. Они установили факт незаконной поставки кубинского рома и элитных сигар на 13 млн рублей, сообщило Nation News.

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