РИАМО - 2 июн. Совместная делегация в составе представителей комитета по конкурентной политике Московской области во главе с заместителями руководителя Анастасией Креневой и Станиславом Фартушиным и сотрудников ГКУ «Региональный центр торгов» посетила подшефный Клинский центр реабилитации инвалидов «Импульс», сообщает пресс-служба комитета.

С центром, в котором получают помощь дети с ограниченными возможностями здоровья со всего округа Клин, комитет сотрудничает по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В этот раз сотрудники комитета привезли в «Импульс» подарки и приняли участие в подготовленных его воспитанниками концерте и мастер-классах. От руководителя центра Антонины Лазорцевой в адрес коллектива комитета было вручено благодарственное письмо.

Каждый ребенок смог запустить в небо воздушный шарик с запиской, на которой написал свое желание.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.