РИАМО - 2 июн. В московском парке «Зарядье» провели большой фестиваль школ искусств, его посетили более 50 тыс. гостей, а трансляцию посмотрели 406 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

На мероприятии, которое посвятили Дню защиты детей, вместе с популярными артистами выступили лучшие коллективы учебных заведений мегаполиса. Еще на сцену выходили лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

«Праздник объединил больше 1,8 тыс. артистов. Это ребята, которые занимаются в московских школах и колледжах искусств. Они представили музыкальные программы и танцевальные номера. Вместе с ними на сцену вышли известные деятели культуры», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На сцене парка в рамках праздника выступили премьер Большого театра Владислав Лантратов и артистка балета Мария Александрова, пианисты Александр Гиндин и Басиния Шульман, певица Пелагея, симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, Emotion-orchestrа под управлением Юрия Медяника, а еще артисты Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной.

На площади, которая находится перед «Заповедным посольством» в парке, концерт провели фольклорные ансамбли. Также на большом лугу состоялись мастер-классы по живописи, возле медиацентра юные музыканты играли классические и современные произведения. Балет можно было посмотреть на площадке перед подземным музеем парка.

Большой фестиваль школ искусств проводят в городе с 2015 года. Каждый год это мероприятие становится важным событием Международного дня защиты детей.

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