РИАМО - 2 июн. Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию и уехал в Великобританию, сообщает РИА Новости.

По данным источника, политик улетел в Лондон 1 июня. В пресс-службе партии сообщили, что Явлинский отправился в отпуск и навсегда уезжать из РФ не планирует.

Явлинский – советский и российский государственный и политический деятель, заместитель председателя совета министров РСФСР, экономист, бывший депутат Государственной думы. Основатель российской объединенной демократической партии «Яблоко».

Ранее Россию покинул бывший специальный представитель президента РФ Анатолий Чубайс, он улетел в Израиль. По данным СМИ, в настоящий момент российские силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию.

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