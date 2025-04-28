Стало известно, на сколько подорожают стройматериалы в России с начала мая

Эксперт Котлов: цены на стройматериалы в России вырастут на 5-10% после 1 мая

С 1 мая спрос на строительные материалы в России увеличится, что спровоцирует рост их стоимости на 5-10%. По словам главы стройкомпании Halle House Вячеслава Котлова, подорожают товары, которые затрагивают огород, сад, а также те, что нужны для отделки, сообщает Life.ru .

Цены растут из-за инфляции и колебаний курсов валют. Сильнее всего — на 20-25% — они подскочат на товары для отделки от европейских изготовителей.

В частности, на 15% подорожает бетон, его цена вырастет из-за стоимости энергоносителей. На 12-16% станет дороже металлопрокат. На 7-8% в цене вырастут газобетон, кирпич и древесина.

Подорожание затронет все строительные материалы, представленные на российском рынке.