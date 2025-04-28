В Подмосковье новорожденный надышался парами родительского вейпа и едва не умер
Mash: в Подмосковье 10-месячный малыш надышался парами родительского вейпа
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В Московской области десятимесячный малыш попал в больницу после того, как родители покурили вейп рядом с ним, утверждает Mash. У ребенка — судорожный синдром и ингаляционное отравление парами вейпа.
Происшествие случилось 27 апреля в Куровском. Примерно в 11:00 у малыша начались судороги, после чего родители вызвали врачей. Подоспевшие медики осмотрели новорожденного и решили его госпитализировать.
Пострадавший малыш находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Прочие обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали об опасности «болезни вейперов», также известной как «попкорновая болезнь».