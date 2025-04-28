В Подмосковье новорожденный надышался парами родительского вейпа и едва не умер

сегодня в 10:31

В Московской области десятимесячный малыш попал в больницу после того, как родители покурили вейп рядом с ним, утверждает Mash . У ребенка — судорожный синдром и ингаляционное отравление парами вейпа.

Происшествие случилось 27 апреля в Куровском. Примерно в 11:00 у малыша начались судороги, после чего родители вызвали врачей. Подоспевшие медики осмотрели новорожденного и решили его госпитализировать.

Пострадавший малыш находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали об опасности «болезни вейперов», также известной как «попкорновая болезнь».

