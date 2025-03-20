Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали об опасности «болезни вейперов»

В России был зарегистрирован первый случай так называемой «болезни вейперов» или «попкорновой болезни», которая представляет собой облитерирующий бронхиолит — тяжелое заболевание, способное привести к дыхательной недостаточности, инвалидности и даже летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Облитерирующий бронхиолит — обструктивное заболевание малых дыхательных путей, вызванное вдыханием диацетила — химического соединения, которое используется в вейпах для создания различных вкусов. От диацетила прежде всего страдают бронхиолы — разветвления бронхов диаметром менее 3 мм. В них происходит воспаление, которое ограничивает способность пораженных участков поглощать кислород», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Симптомы облитерирующего бронхиолита могут быть схожи с ОРВИ: недомогание, слабость, высокая температура, сухой кашель. Позже может появиться одышка во время даже незначительной физической активности, боли в груди, хрипящее дыхание, а также может развиться легочная артериальная гипертензия. Характерным признаком «попкорновой болезни» является специфический звук в легких, напоминающий треск лопающегося попкорна, который можно услышать при прослушивании.

«Вейпинг представляет серьезную опасность для здоровья, особенно для детей и подростков. Единственным эффективным способом профилактики связанных с ним заболеваний является полный отказ от курения вейпов и электронных сигарет. Предсказать, как быстро у подростка, увлекающегося вейпингом, разовьется острое состояние, невозможно — проблемы со здоровьем могут возникнуть даже после первой затяжки. Если заболевание все же развилось, лечение будет длительное, может включать противовоспалительные препараты, кислородную терапию и реабилитацию легких. Однако нужно понимать, что данное состояние может быть неизлечимо», — добавил врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский.

Здоровье — наш самый ценный ресурс, и его необходимо беречь с раннего возраста. Отказ от вредных привычек — это первый шаг к долголетию и качественной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.