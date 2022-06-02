РИАМО - 2 июн. В четверг в Роскомнадзоре подтвердили блокировку ряда популярных VPN-сервисов на территории РФ, сообщает «Вечерняя Москва».

В надзорном ведомстве отметили, что согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Отныне Роскомнадзор может блокировать в России VPN-сервисы, нарушающие российское законодательство.

В стране уже заблокированы около 20 популярных VPN-сервисов. По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, надзорное ведомство на этом не остановится и продолжит начатое.

Ранее Минцифры РФ заявляло, что не планирует отключать Россию от мирового интернета. Сотрудники ведомства готовятся обеспечивать доступ граждан в Сеть и к российским ресурсам при разных сценариях.

Российские пользователи ранее также заявляли о возникших сложностях при подключении к Proton VPN.

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