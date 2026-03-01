28 марта россиянам предлагают на час остаться без света

28 марта с 20:30 до 21:30 в России, как и других государствах мира, будут отмечать Час Земли. Акция — международная, но она весьма популярна в РФ.

Час Земли проводится каждый год в одну последнюю субботу марта. Суть акции в том, что в определенные дату и время жители разных государств мира на 60 минут выключают свет и иные электрические приборы.

Мероприятие проводится для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме изменения климата на планете. Участвуя в акции, люди демонстрируют, что нужно сплотиться для решения экологических проблем.

Час Земли считается символическим мероприятием. Выключая свет и электроприборы, россияне показывают, что бережно относятся к природе.

Жители РФ начали участвовать в Часе Земли в 2009 году. Сначала к акции присоединились около 20 городов. В 2011 году участвовали уже 11 млн россиян. В 2017-м в рамках Часа Земли свет и электроприборы отключали уже жители 150 городов РФ. С того времени в ней ежегодно участвуют от 16 до 20 млн соотечественников.

