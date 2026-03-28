В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 3 мирных жителя

В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали 3 мирных жителя, сообщили в оперштабе региона.

В селе Чайки Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона женщина получила осколочное ранение спины и травматическую ампутацию пальца кисти, у мужчины — минно-взрывная травма.

Кроме того, в районе хутора Церковный в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 52 украинских беспилотников над российскими регионами за 3 часа.

