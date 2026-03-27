Силы ПВО сбили 52 украинских дронов над российскими регионами за 3 часа

Беспилотники были сбиты в период с 20.00 до 23.00. Все они были самолетного типа.

В частности, БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что средства ПВО с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами РФ. В том числе их ликвидировали над Вологодской областью.

