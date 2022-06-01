РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Лучших работников отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Подольск наградили ко Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Замглавы администрации Андрей Крючков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних МВД РФ. На нем провели награждение лучших работников отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Подольск.

Медалью «За безупречную службу» III степени наградили инспектора по делам несовершеннолетних группы УУП и ПДН Львовского отдела полиции Татьяну Мамонову. Почетную грамоту администрации округа получили Елена Косачева, Мария Эстина, Светлана Ситникова, Евгения Бабина. Благодарность главы городского округа вручили Юлии Тюневой, Ксении Медведевой.

Всего в мероприятии приняли участие 40 человек.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.