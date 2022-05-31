РИАМО - 31 мая. Изотермический фургон, в котором находились 152 тела бойцов ВСУ, обнаружили российские военнослужащие в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе, пишет газета «Известия».

По данным Минобороны РФ, трупы погибших бойцов нацбата «Азов» (против его членов в РФ возбуждено уголовное дело) и военнослужащих ВСУ находились фургоне с неработающей системой охлаждения.

В ходе обследования фургона российские саперы обнаружили 4 мины, которые были установлены под телами погибших солдат.

Найденные тела российская сторона планирует передать Киеву, при этом запросов на выдачу тел от украинских властей не поступало.

«Азовсталь» долгое время оставалось последней точкой сопротивления в Мариуполе. Полностью территорию завода удалось освободить 20 мая. В российский плен сдались более 2 тыс. человек, по необходимости им оказали медицинскую помощь.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.

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