РИАМО - 30 мар. В рамках национального проекта «Демография» в России стартовала программа бесплатного переобучения. В Московской области для жителей действует 572 образовательные программы, сообщает пресс-центр Мособлдумы.
Записаться в программы переобучения можно на онлайн-портале «Работа России».
Участниками программ смогут стать граждане не старше 35 лет, в том числе студенты, имеющие проблемы с трудоустройством, безработные матери с детьми школьного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и граждане старше 50 лет.
В дальнейшем правительство РФ планирует расширить программу, чтобы бесплатное переобучение смогли пройти все, кто оказался без работы или рискует ее потерять, вне зависимости от возраста.
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