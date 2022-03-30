РИАМО - 30 мар. В рамках национального проекта «Демография» в России стартовала программа бесплатного переобучения. В Московской области для жителей действует 572 образовательные программы, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«В каждом регионе свой набор программ, в Московской области это в первую очередь специальности IT-сферы – программисты, аналитики данных. В целом список специализаций достаточно широкий. Такие программы дают возможность получить востребованную профессию с учетом актуальных вызовов на рынке труда», – отметила член комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Марина Шевченко.

Записаться в программы переобучения можно на онлайн-портале «Работа России».

Участниками программ смогут стать граждане не старше 35 лет, в том числе студенты, имеющие проблемы с трудоустройством, безработные матери с детьми школьного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и граждане старше 50 лет.

В дальнейшем правительство РФ планирует расширить программу, чтобы бесплатное переобучение смогли пройти все, кто оказался без работы или рискует ее потерять, вне зависимости от возраста.