РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В подмосковном Домодедове разыскивают пропавшего больше недели назад 25-летнего Алексея Малышева, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины неизвестно с 22 марта.

Рост Малышева 184 см, он худощавого телосложения, у него каштановые волосы.

Мужчина был одет в черную куртку, черный худи, темно-серые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.