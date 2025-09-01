Путин прибыл на площадку саммита ШОC

сегодня в 05:48

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине, сообщает РИА Новости .

Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». На площадку форума президент РФ прибыл на автомобиле Aurus.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Его посетили главы более 20 государств, в том числе и Путин.

Также ТАСС сообщал, что делегация РФ вернулась в резиденцию после завершения рабочей программы 31 августа в Тяньцзине.