ТАСС: люди не смогли выйти из зала «Крокуса» из-за едкого дыма

Один из участников судебного процесса по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказал, что после атаки террористов и поджога люди не могли выйти из концертного зала из-за едкого дыма, пишет ТАСС .

В показаниях одного из потерпевших прозвучала фраза: «Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание».

«То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо», — говорится в сообщении.

Второй западный окружной военный суд в августе в выездном формате начал рассматривать уголовное дело о теракте по существу. Заседания проходили в здании Мосгорсуда. Но через некоторое время процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.