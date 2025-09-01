Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг вышла из Барселоны и направилась к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Флотилия вышла из Барселоны к сектору Газа в воскресенье с гуманитарной помощью и активистами на борту», — говорится в сообщении.

Активисты планируютя доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход в этот палестинский регион для доставки помощи, а также открытия гуманитарного морского коридора. В Барселоне активистов провожали тысячи людей.

В начале июня Тунберг вместе с друзьями направилась на судне «Мадлин» в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи. Однако корабль был перехвачен в международных водах израильскими военными.

После этого экоактивистка обвинила власти Израиля в похищении. Затем девушку и ее соратников депортировали.