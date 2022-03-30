РИАМО - 30 мар. В Международной программе обучения «Женщина-лидер» в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей» появились новые модули. Теперь их будет шесть, сообщила журналистам проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Международная программа стартовала в среду.

«Мы всегда в мастерской управления «Сенеж» гибко реагируем на запросы и на потребности наших участников. <…> В данный момент в программе будет не четыре, как это было ранее, а целых 6 образовательных модулей», - рассказала Афонина.

Она добавила, что один из модулей будет посвящен управлению ресурсным состоянием лидера, а второй - цифровой трансформации.

Кроме того, сохранились модули, посвященные персональному лидерству, командному лидерству, социальному проектированию, управлением сообществом.

Слушательницами программы стали женщины из Турции, Китая, Армении, Индии, Монголии, Молдовы, Мексики, Болгарии, Венгрии, Таиланда, Грузии, Камеруна, Киргизии, Сербии, Сингапура и других государств. Участницы из России представляют более половины регионов страны. Ранее 86 слушательниц уже принимали участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей».