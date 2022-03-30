РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско принял в работу обращения от 22 жителей Люберец, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Большинство обратилось с просьбой оказать материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Четыре многодетные мамы из Томилина и две – из Краскова испытывают трудности с устройством на работу: требуются средства на содержание детей», – сказал Дениско.

Он оказал им материальную помощь, а также выдал продуктовые наборы другим обратившимся семьям.

Ряд обращений по вопросам благоустройства Дениско взял под личный контроль. Жители дома №34/1 по улице Попова попросили провести озеленение двора. Депутат сообщил, что работы проведут в апреле.

«Ни один вопрос не останется без ответа. По ряду обращений требуется участие администрации округа, по другим – готовятся депутатские запросы в профильные инстанции», – подытожил Дениско.

Также на приеме населения он отчитался перед избирателями о работе в парламенте в 2021 году, рассказал о выполнении наказов, о мерах социальной поддержки граждан на территории Подмосковья. Кроме того, Дениско проинформировал об антисанкционных мерах, принятых на федеральном и региональном уровнях, об оказании гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР.