РИАМО - 30 мар. Врачи Московской областной больницы им. профессора В.Н. Розанова успешно прооперировали мужчину с грыжей межпозвоночного диска в тяжелой степени и деформацией позвоночника. К моменту поступления в больницу пациент уже не мог передвигаться самостоятельно, однако спустя 5 дней после операции смог самостоятельно уехать из медучреждения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мужчина поступил в больницу с жалобами на боли в спине. К моменту госпитализации он находился на больничном более трех месяцев и уже не мог передвигаться самостоятельно. Врачи диагностировали у мужчины грыжу межпозвоночного диска в наиболее тяжелой степени и деформацию позвоночника.

«Пациенту установлен диагноз секвестрированная грыжа диска, то есть выпадение фрагмента межпозвоночного диска в спинномозговой канал, где находятся корешки спинномозговых нервов и спиной мозг и дегенеративный спондилолистез - смещение позвонков относительно друг друга», - рассказала заведующая нейрохирургическим отделением Московской областной больницы имени проф. Розанова В.Н. Нина Вознесенская.

Она отметила, что пациент работает дальнобойщиком, а позвоночная грыжа почти профессиональная болезнь среди водителей и такие патологии в разной степени выраженности встречаются у большинства представителей этой профессии.

В ходе операции врачи поставили все позвонки на место, взамен разрушенного добавили новый, зафиксировали и расправили спинной мозг. Спустя пять дней мужчина отправился домой за рулем своего автомобиля.

Специалисты отмечают, что хирургическое лечение может быть показано людям с сидячей работой при проявлении у них боли в поясничной области и ногах, при онемении или покалывании конечностей. При этом на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно.

Врачи также советуют людям с сидячей работой делать зарядку и по возможности вести подвижный образ жизни. Кроме того, им рекомендуется периодически проверяться у врача и проходить диспансеризацию.