С 1 сентября запретят садиться за руль из-за расстройств психики и болезни глаз

В России обновили список болезней, при которых с 1 сентября нельзя будет садиться за руль автомобиля. К ним относятся психические расстройства и болезнь глаз, сообщает РИА Новости .

В обновленном списке болезней есть общие расстройства психологического развития, среди которых аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Кроме того, в расширенный перечень попали аномалии цветового зрения — частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.

В МВД не стали ужесточать требования к допуску пожилых водителей к управлению транспортом. Глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение отказаться от соответствующих нововведений.