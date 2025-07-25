У россиян старше 60 лет не будет проблем с доступом к управлению транспортом

В МВД не стали ужесточать требования к допуску пожилых водителей к управлению транспортом. Глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение отказаться от соответствующих нововведений, сообщает РБК .

Перед принятием решения об изменении правил доступа к вождению лицам старше 60 лет было проведено общественное обсуждение, в рамках которого эксперты высказали свое мнение о представленном проекте.

В документе между тем было указано, что за последние шесть лет количество ДТП по вине пожилых водителей увеличилось на 25%, погибших в них — на 33%, пострадавших — на 22%. Проект предлагал решить эту проблему, подумав над «совершенствованием механизмов определения пригодности лиц старшего поколения к участию в движении».

В МВД с учетом мнения экспертов пришли к выводу, что ужесточать требования к водителям старше 60 лет в ближайшее время не будут.

Ранее стало известно, что в РФ с 1 сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав. Они составят до 4 тыс. рублей за пластиковую карту и до 6 тыс. рублей за удостоверение нового образца.