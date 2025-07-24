Шкуматов: в РФ с 1 сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, что пошлины за выдачу водительских прав в РФ с 1 сентября этого года вырастут в 2 раза, сообщает РИА Новости .

«До 4 тыс. рублей за пластиковую карту и до 6 тыс. рублей за удостоверение нового образца», — отметил он.

Получение паспорта транспортного средства (ПТС) станет в полтора раза дороже. Цена поднимется до 1,2 тысяч рублей с нынешних 800. Чтобы что-то изменить в этом документе, надо будет заплатить почти в два раза больше — 525 рублей вместо сегодняшних 350 рублей.

Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) вырастет в три раза: бумажный носитель будет стоить 1,5 тысяч вместо 500 рублей, пластиковый — 4,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысяч.