Вэнс: США получили детали переговорных позиций РФ и Украины

Вице-президент Джей Ди Вэнс США заявил, что американская администрация получила конкретные детали переговорных позиций РФ и Украины и сейчас работает над ними, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но ещё не всё продумали до конца», — отметил он.

На Аляске 15 августа состоялся российско-американский саммит, где встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, российская сторона практически сразу пошла на уступки.

Американский президент Дональд Трамп на переговорах в Белом доме 18 августа сказал на ухо президенту Франции Эммануэлю Макрону, что глава РФ Владимир Путин якобы хочет заключить сделку по Украине ради него. Это услышала общественность, поскольку микрофон оказался не выключен.