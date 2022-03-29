РИАМО - 29 мар. В Подмосковье в ночь на 31 марта стартует программа детского кешбэка. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В рамках программы родители смогут отправить ребят в детский лагерь по льготной цене с 1 мая и на протяжении всего лета.

Как и в прошлом году, возврат за путевку в лагерь составит 50% от оплаченной суммы, но не выше 20 тыс. рублей. Деньги автоматически возвращаются на банковскую карту «Мир» в течение 5 дней.

Для участия в программе кешбэка нет ограничений по возрасту детей, как и числу смен пребывания детей в лагере со скидкой. Для того, чтобы стать участником программы, нужно выбрать лагерь для своего ребенка в любом регионе России, который принимает участие в программе, и оплатить поездку с помощью карты «Мир».

Программа не действует в отношении городских лагерей, экскурсионных поездок и походов с палатками.

Более 1,3 млрд рублей выделят из бюджета Подмосковья на организацию детской оздоровительной кампании в 2022 году. Планируется, что в этом году отдохнут 540 тыс. детей. Дети традиционно смогут отдохнуть в загородных лагерях, а также в дневных на базе школ.