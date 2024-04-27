Столичный промкомплекс освоил производство элемента для защиты кабелей

Московский кабельный завод «Спецкабель» наладил серийный выпуск металлической плетенки для экранирования электрических кабелей. Это поможет защитить изделия от помех и механических повреждений, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, поддержка Москвы позволяет заводу развиваться и осваивать выпуск продукции, а также укреплять суверенитет страны.

«Так, новый элемент служит надежной защитой кабелей от механических повреждений, излучения и электромагнитных помех. Экранирующие плетенки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от -70 до +155 градусов по Цельсию. Период эксплуатации изделий составляет не менее 35 лет. Сегодня компания поставила свыше 300 километров таких плетенок», — отметил Овчинский.

Элемент будут применять в судостроении, потому что он полностью устойчив к повышенной влажности и соответствует требованиям Российского Морского Регистра Судоходства. Также его можно использовать в машиностроении, нефтехимической отрасли и авиационной промышленности.

По словам президента, генерального конструктора группы компаний Андрея Лобанова, новые технологии и инновационные материалы помогают создать кабельную продукцию с уникальными характеристиками, высокой производительностью, надежностью и устойчивостью к различным условиям эксплуатации.

«Сейчас наши инженеры разрабатывают еще около двадцати новых и более совершенных видов изделий для судостроения и других отраслей народного хозяйства», — подчеркнул Лобанов.

Столица оказывает предприятию всестороннюю поддержку. Так, с 2021 года завод имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ему пользоваться налоговыми преференциями. За это время компания сэкономила и направила в собственное развитие более 5 млн руб.

В 2023 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал предприятию часть затрат на закупку нового оборудования. Сумма полученного льготного кредита составила 2,3 млрд рублей, а объем поддержки от города — 642 млн руб.