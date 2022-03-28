РИАМО - 28 мар. Российский певец Денис Майданов и лидер ансамбля 2-го армейского корпуса ЛНР «Новороссия» Роман Разум выпустили клип на песню «Победа за нами», который снимался в городах Донбасса, а также на передовой линии фронта. Видео опубликовали на видео-хостинге YouTube.

Клип об отваге защитников Донбасса только за первые сутки набрал почти 1 млн просмотров. На кадрах показаны моменты боев, эвакуация раненых военнослужащих и гражданского населения.

Впервые песня прозвучала на благотворительных концертах Дениса Майданова перед бойцами Донбасса и жителями освобожденных городов ДНР и ЛНР в ходе гуманитарной миссии депутатов Госдумы от «Единой России» 17-18 марта. В тоже время и состоялись съемки клипа.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Западные государства отреагировали на действия РФ жесткими экономическими санкциями.