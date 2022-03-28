РИАМО - 28 мар. Решением Хамовнического суда Москвы условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова отменено до истечения испытательного срока, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Ходатайство в отношении дела режиссера было рассмотрено в воскресенье, заявленные требования суд удовлетворил.

Во внимание был принят тот факт, что истекла уже половина испытательного срока, а штраф был уплачен в полном объеме.

Кроме того, был полностью возмещен причиненный ущерб, и режиссер не допускал нарушений во время отбывания наказания.