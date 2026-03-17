Собянин: ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве

Российские силы ПВО отражают ночью 17 марта атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к городу сбиты два БПЛА.

«Сбиты еще два БПЛА», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее Собянин сообщал, что на пути к Москве сбиты еще два беспилотника. В общей сложности за последние двое суток противник задействовал для своих атак более 250 дронов, но все они были успешно уничтожены.

