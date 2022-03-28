РИАМО - 28 мар. Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который подозревается в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте в подмосковной Коломне, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Москвич, желая зафиксировать реакцию экстренных служб на сообщение о теракте, позвонил на телефон 112 и снял на мобильный телефон работу сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия.

Злоумышленник был задержан и на основании представленных материалов в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Специалисты проводят оперативные и следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Заведомо ложное сообщение о теракте является преступлением, за совершение которого может грозить наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до 18 месяцев, а также ограничением свободы на срок до 3 лет.