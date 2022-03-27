РИАМО - 27 мар. Свыше 220 столичных учреждений стали участниками культурной программы «Пушкинская карта», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о театрах, библиотеках, музеях, концертных площадках и так далее.

«За полгода московские школьники и студенты воспользовались «Пушкинской картой» больше 96,5 тыс. раз. Здесь - афиша учреждений департамента культуры Москвы, которые участвуют в программе: https://www.culture.ru/afisha/moskva», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

«Пушкинская карта» – это специальный банковский депозит с определенным лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на выставки и концерты. Завести карту могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет.