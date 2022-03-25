РИАМО - 25 мар. В 2021 году театральные труппы Подмосковья 69 раз показали свои постановки на сценах других регионов, 38 спектаклей были рассчитаны на детскую аудиторию, сообщает пресс-служба Мосстата.

Государственные театры, действующие в Московской области, в 2021 году показали на своих площадках 1126 спектаклей, концертов и творческих вечеров. В том числе 729 – для детей. Кроме того, они выступили на 407 выездных мероприятиях.

В феврале билет в театр в Подмосковье в среднем стоил почти 715 рублей, средняя стоимость билета в кино составляла 344,13 рубля. Сходить в музей или на выставку можно было за 196,04 рубля.

В Москве поход в театр обошелся бы дороже – порядка 1806,61 рубля за билет. Киносеанс стоил около 406,25 рубля, а побывать в музее или на выставке можно было за 321,03 рубля.