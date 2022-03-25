РИАМО - 25 мар. Патриотизм подразумевает способность жертвовать своим благом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Патриотизм – это жертвовать своим благом. <…> Это любовь к родине, конечно, это преданность. Но насколько ты готов жертвовать, готов отдавать», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, в период пандемии врачи проявили себя настоящими патриотами.

«Нужно понимать, что это серьезно. Военная служба предполагает вступление в конфликты, в бой, для этого присягу дают. Человек до присяги и после присяги - это два разных человека», – добавил Воробьев.

Он отметил, что без силы знаний и силы оружия невозможно защитить то, что есть у России.