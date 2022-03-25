РИАМО - 25 мар. Курс евро на Московской бирже в пятницу впервые упал ниже 100 рублей с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На текущий момент за 1 евро дают 99,95 рубля. При этом курс доллара опустился до 93 рублей.

Торги акциями на Мосбирже закрылись 25 февраля. Это произошло на второй день после начала российской военной спецоперации на Украине. Вновь торги открылись 24 марта.

Накануне индекс Мосбиржи завершил торги снижением — в плюсе остались 7 компаний из 33, которые были допущены к торгам.