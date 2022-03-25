РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Замруководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова поздравила работников культуры и деятелей искусств городского округа Люберцы с профессиональным праздником, который отмечают 25 марта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Антонова посетила Дом офицеров и поздравила с профессиональным праздником председателя комитета по культуре горокруга Светлану Носкову, всех сотрудников профильных учреждений и ветеранов отрасли. Встреча в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» прошла при участии руководителя фракции в местном совете депутатов Александра Шлапака.

«Вы сделали культуру своей профессией, вы поддерживаете ее высокую роль в обществе, воспитываете новые поколения. Я искренне благодарна каждому работнику Домов творчества, культурных центров, музеев и библиотек за преданность и любовь к своему делу, богатейший творческий потенциал и высокие достижения. Желаю вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и ярких побед», - сказала Антонова.